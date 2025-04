“È sempre tempo di resistenza”: l’incontro a Guglionesi

GUGLIONESI. Si è svolto ieri a Guglionesi, in occasione del 25 Aprile, un importante incontro per celebrare l’80° anniversario della Liberazione.

“È sempre tempo di resistenza”

Con queste parole, il presidente Mattarella ha concluso il suo intervento a Genova in occasione dell’80° anniversario della Liberazione.

Nel suo discorso, il presidente ha sottolineato l’attualità dei valori che hanno ispirato la Resistenza: la pace come condizione normale delle relazioni tra popoli; l’idea di un’Europa unita contro i nazionalismi che avevano scatenato le guerre civili; la giustizia sociale e la partecipazione politica come aspetti essenziali della nostra democrazia.

Temi che sono stati ripresi da Antonio D’Ambrosio nel suo intervento.

Attraverso alcune brevi ricostruzioni storiche, che hanno riguardato anche il nostro territorio, Antonio D’Ambrosio ha evidenziato il contributo di quanti (in particolare delle donne) hanno lottato, anche a costo della propria vita, per liberare il nostro Paese dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista.

La memoria storica e la cultura rappresentano strumenti fondamentali per affrontare questo momento particolarmente difficile, contrassegnato da sanguinosi conflitti che interessano tanti territori del nostro mondo, guerre commerciali che impoveriscono in particolare le fasce popolari, e crescenti disuguaglianze che rappresentano un’ingiustizia sociale pericolosa per la democrazia.

All’interno della “cornice” di valori che hanno ispirato la Resistenza e la stessa stesura della nostra Costituzione, si colloca “Guglionesi Progressista”.

Nel suo intervento, il candidato sindaco Pino Aristotile ha ricordato alcune gloriose pagine della Resistenza, a partire dalle “4 giornate di Napoli”, che videro protagonisti i giovani nella liberazione della città.

Ripartire, dunque, dai valori e dall’impegno civile che animarono la Resistenza, per rilanciare la nostra comunità, stimolando, come sottolineato dal presidente Mattarella, la partecipazione attiva dei cittadini per affrontare insieme i problemi.