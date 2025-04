Elezioni comunali: al via le nomine degli scrutatori

GUGLIONESI. In vista delle imminenti consultazioni amministrative previste per il 25 e 26 maggio 2025, il comune di Guglionesi ha avviato una manifestazione di interesse rivolta ai cittadini residenti che desiderano essere nominati scrutatori di seggio. L’iniziativa, in linea con le circolari della prefettura di Campobasso, consente di integrare l’elenco degli scrutatori già selezionati tramite sorteggio.

La comunicazione, che dovrà pervenire entro il 30 aprile 2025, è indirizzata a tutti gli elettori di Guglionesi che intendono offrire la propria disponibilità. La richiesta di inserimento nell’elenco aggiuntivo, insieme alla copia del documento di identità, può essere presentata o tramite consegna a mano all’ufficio protocollo del comune, o attraverso pec all’indirizzo ufficiale (protocollo@pec.comune.guglionesi.cb.it), con oggetto “disponibilità elenchi aggiuntivi consultazioni amministrative del 25 e del 26 maggio 2025”.

Si precisa che l’elenco supplementare sarà utilizzato solo nel caso in cui gli scrutatori supplenti, già sorteggiati, non siano sufficienti per coprire tutti i seggi. L’invito è quindi rivolto a tutti coloro che vogliano contribuire al regolare svolgimento delle elezioni, garantendo un servizio essenziale per la comunità.