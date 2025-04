Energie rinnovabili, al lavoro per definire le ‘aree idonee’

CAMPOBASSO. I consiglieri regionali hanno ricevuto nella mattinata di ieri i professori Giuseppe Peter Vanoli, Alessandro Cioffi e Luciano De Bonis dell’Università degli studi del Molise incaricati dalla Giunta di redigere – sul piano tecnico scientifico- una proposta di testo di disegno di legge in materia di aree idonee e di promozione delle energie rinnovabili.

Presente per la Giunta il vicepresidente e assessore con delega allo Sviluppo economico, Andrea Di Lucente, che, introducendo i lavori, ha evidenziato come l’incontro di oggi rappresenti il primo dei cinque confronti che il suo Assessorato ha programmato con tutti i soggetti istituzionali e privati interessati per sviluppare un confronto costruttivo sulla bozza tecnica di disegno di legge messa a punto dall’Unimol.

I professori Vanoli, Cioffi e De Bonis, quindi, hanno illustrato gli obiettivi, i contenuti e le strategie della loro proposta tecnica e scientifica di testo del disegno di legge che mira ad attuare la potestà legislativa regionale concorrente in materia di produzione/distribuzione dell’energia e di governo del territorio.

Alcuni dei consiglieri presenti hanno svolto delle considerazioni sull’argomento e rivolto delle domande tecniche ai tre professori e all’assessore Di Lucente, ricevendo da questi opportuna risposta.

Il presidente dell’Assise legislativa Pallante ha espresso apprezzamento per l’incontro odierno che ha consentito di approfondire i diversi aspetti del documento in elaborazione da parte dell’Esecutivo, con il supporto operativo e scientifico dei docenti Unimol, sull’individuazione delle aree idonee alla produzione di energia rinnovabile. Restano ad ogni modo ferme, ha aggiunto il Presidente, le prerogative precise e ampie che l’Assemblea e i suoi organi hanno nella valutazione politica e tecnica delle diverse iniziative legislative di competenza regionale e segnatamente di quelle che riguardano le energie rinnovabili e la salvaguardia del territorio molisano.