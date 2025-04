Equo compenso e previdenza: il vice ministro della Giustizia Sisto all’evento formativo dell’Aiga

TERMOLI-LARINO. Oggi, venerdì 4 aprile, esperti del settore discuteranno su equo compenso, contributi previdenziali e sostenibilità del sistema pensionistico, con la partecipazione del Vice Ministro della Giustizia e rappresentanti di Cassa Forense

Dalle 15:30 alle 18, la sezione Aiga di Termoli–Larino organizza un webinar su “Dignità legale: equo compenso, contributi previdenziali e sistema pensionistico”.

L’incontro, che avrà luogo sulla piattaforma Zoom, sarà introdotto e moderato dall’avvocato Clementina Vitale, presidente Aiga sezione Termoli-Larino e responsabile del Dipartimento Aiga Specializzazioni e vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, Maurizio Carugno, delegato di Cassa Forense per il Molise, e Tommaso Bendinelli, componente della Giunta Nazionale Aiga e referente per la previdenza. Il focus dell’incontro sarà sulla nuova legge sull’equo compenso, entrata in vigore nel maggio 2023, e sul sistema previdenziale forense, con particolare attenzione alla crescente disparità tra giovani avvocati e colleghi più anziani.

L’invecchiamento della professione e la crescente difficoltà economica dei giovani avvocati sono tra le sfide principali evidenziate, con un terzo degli avvocati che ha considerato di lasciare la professione.

L’Aiga propone un “patto generazionale” per supportare i giovani avvocati e favorire una maggiore solidarietà tra le diverse fasce della professione, puntando a garantire un sistema previdenziale più stabile e favorevole per le nuove generazioni di professionisti.