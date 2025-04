Eseguita ieri l’autopsia, a Rotello i funerali di Donato Giannone

ROTELLO. Nel pomeriggio di oggi, l’ultimo saluto a Donato Amedeo Giannone, il papà di don Antonio. Il geometra sessantacinquenne è deceduto lo scorso mercoledì a Rotello, in uno scontro avvenuto in paese, attorno alle 8, tra la sua Passat e un pick-up che trasportava un gruppo elettrogeno, all’incrocio di via Maresciallo Diaz.

L’autopsia disposta dalla Procura di Larino, finalizzata a chiarire ogni aspetto legato alla morte dello stimato e benvoluto “Donatino”, è stata eseguita ieri mattina all’ospedale San Timoteo, nell’obitorio dove era custodita da mercoledì scorso la salma dell’uomo.

L’incarico al medico legale dell’ateneo di Foggia è stato formalizzato in Procura e quindi l’anatomo-patologo si è recato nel plesso ospedaliero di Termoli.

I Carabinieri della compagnia di Larino nei giorni precedenti, subito dopo il sinistro mortale, avevano disposto il sequestro dei due veicoli coinvolti.

I funerali si celebrano alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Rotello.