Estate 2025: «Offriremo l’elevata qualità delle acque che bagnano le nostre spiagge»

TERMOLI. Pronta all’azione la sinergia Regione Molise-Arpam da anni si affina sempre più per offrire un monitoraggio efficace e funzionale sulla costa adriatica.

Lo ha ribadito il presidente della Terza commissione di Palazzo D’Aimmo, Roberto Di Baggio, ricordando che «Partirà il prossimo 1^ maggio la stagione balneare sulle coste molisane, pronte a ospitare turisti e bagnanti offrendo, come sempre, un’elevata qualità delle acque che bagnano le spiagge del Molise». Di Baggio ha, tra le altre la delega alla tutela dell’Ambiente, e richiamando il contenuto della delibera di Giunta Regionale n. 87 che ha dettato i criteri per la balneazione e stabilito le fasce di rispetto della costa per una stagione all’insegna della sicurezza», che sottolinea l’impegno profuso a riguardo.

«E’ stato anche stabilito il calendario del monitoraggio a cura dell’Arpa, che ha prodotto anche una accurata relazione tecnica e che effettuerà appositi prelievi per garantire la salute dei bagnanti in date ricadenti tra i mesi di maggio e luglio. L’estate molisana si concluderà il 30 settembre 2025, inteso come ultimo giorno in cui le acque saranno monitorate e controllate dai tecnici che durante tutto il periodo estivo saranno impegnati ad effettuare controlli accurati sulla salubrità delle acque.

Come sempre le acque del litorale presentano eccezionali livelli di limpidezza e piena conformità ai parametri per la balneazione, e grazie a un calendario così esteso, che apre le porte ai primi bagnanti già dal prossimo 1^ maggio, si auspica anche quest’anno la presenza di un numero elevato di turisti e di amanti delle coste molisane».