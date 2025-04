Festività di Pasqua col sole: temperature miti e cieli sereni

TERMOLI. Questo sabato Santo è iniziato con il sole che ha finalmente fatto capolino sulla costa molisana, portando un clima primaverile che fa sperare in un weekend pasquale all’insegna del bel tempo. Le temperature miti hanno regalato una tregua dalla pioggia, facendo apparire il cielo sereno e luminoso, perfetto per chi ha deciso di trascorrere la giornata all’aperto.

Le previsioni per Pasqua e Pasquetta non deludono. La giornata di Pasqua, in particolare, vedrà il Molise godere di ampie schiarite, con temperature che si manterranno piacevoli, intorno ai 18-22°C. Per chi ha programmato escursioni o picnic, il meteo sarà favorevole, con poche nuvole e una minima possibilità di pioggia. La Pasquetta seguirà un trend simile, con qualche nube in transito ma senza grosse incertezze. Anche se potrebbero esserci brevi rovesci nel pomeriggio, il clima primaverile e le temperature miti renderanno comunque piacevole il tempo trascorso all’aperto.

In generale, le festività pasquali si preannunciano ideali per godersi la natura e le bellezze del Molise, con un clima che, pur mantenendo qualche incertezza, non comprometterà la possibilità di trascorrere una Pasquetta all’aria aperta.