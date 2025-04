Festività pasquali: temperature miti ma occhio al vento

TERMOLI. Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, le previsioni meteo per Termoli e il basso Molise indicano un fine settimana che si preannuncia variabile, ma con temperature generalmente miti, ideali per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Giovedì 17 aprile 2025:

Oggi, a Termoli e nelle zone circostanti, si inizia con cielo sereno al mattino. Le condizioni sono perfette per chi vuole godersi la città e il lungomare. Tuttavia, nel corso della giornata, è previsto un aumento della nuvolosità, anche se senza piogge significative. Le temperature si manterranno abbastanza miti, con un massimo che raggiungerà i 19°C nel pomeriggio e un minimo intorno ai 15°C. I venti saranno moderati, mentre il mare sarà mosso, ma non dovrebbe causare particolari disagi.

Venerdì 18 aprile 2025:

La giornata sarà caratterizzata da nuvolosità variabile su Termoli e il basso Molise, con una probabilità di piogge davvero bassa. Le temperature oscilleranno tra i 10°C al mattino e i 20°C nel pomeriggio, con venti da sud che soffieranno moderati. Nel complesso, sarà una giornata tranquilla, anche se il cielo potrebbe rimanere in parte coperto, soprattutto nel pomeriggio.

Sabato 19 aprile 2025:

Il sabato vedrà condizioni simili a quelle di venerdì, con nuvolosità alternata a schiarite e temperature comprese tra i 12°C al mattino e i 21°C nel pomeriggio. Il vento sarà più lieve e il mare continuerà a essere mosso. Un’altra giornata che si preannuncia ideale per passeggiate o visite in città, ma con la possibilità di cieli nuvolosi.

Domenica 20 aprile (Pasqua 2025):

La giornata di Pasqua sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, ma senza fenomeni atmosferici significativi. Le temperature si manterranno piacevoli, oscillando tra i 12°C al mattino e i 21°C nel pomeriggio. Nonostante il cielo coperto, la giornata sarà abbastanza favorevole per attività all’aperto, con solo occasionali venti freschi lungo la costa.

Lunedì 21 aprile (Pasquetta 2025):

La Pasquetta segnerà un leggero miglioramento del tempo. Ci saranno più schiarite nel corso della giornata, con temperature che varieranno tra 13°C al mattino e 20°C nel pomeriggio. Il vento sarà debole e il mare calmo, rendendo la giornata ideale per una passeggiata o per trascorrere qualche ora all’aria aperta.

Allerta meteo:

Per venerdì 18 aprile, la Protezione civile ha emesso una segnalazione di allerta gialla per vento. Sono previste raffiche più forti lungo la costa, in particolare nelle aree esposte di Termoli e dei comuni limitrofi. È consigliato prestare attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Il weekend di Pasqua in Termoli e nel basso Molise si prospetta quindi come un’occasione ideale per godersi la bellezza della nostra terra, tra cieli nuvolosi e momenti di sole. Le temperature miti e il miglioramento previsto per Pasquetta offriranno sicuramente un’atmosfera perfetta per trascorrere del tempo con i propri cari, passeggiando lungo il mare o esplorando le meraviglie dell’entroterra. Con un po’ di pazienza per le nuvole, le festività saranno comunque un’opportunità per vivere la natura, la tranquillità e la bellezza che caratterizzano questa parte del Molise. Buona Pasqua e buona Pasquetta a tutti!