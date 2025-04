Film Commission, Cofelice: “C’è necessità di lavorare insieme”

CAMPOBASSO. “La nostra regione ha necessità di un provvedimento legislativo che possa concretamente promuovere la cinematografia, ma che sappia anche riconoscere l’importanza del comparto audiovisivo per la nostra realtà regionale, viste le potenzialità enormi ed inespresse del Molise. Questo anche nella considerazione che sono davvero tanti gli artisti e gli addetti ai lavori molisani che operano, sia atteso in regione che in ambito nazionale, nel settore audiovisivo e del cinema. Mi sorprende molto che il consigliere Primiani abbia deciso di cimentarsi in inutili e sterili polemiche tese a rimarcare le primogeniture. Se davvero avesse a cuore la nascita della Molise Film Commission avrebbe dovuto sostenere con convinzione l’emendamento presentato in commissione che va nella direzione da tutti auspicata”.

Questo quanto dichiarato dal Consigliere regionale Delegato a Turismo e Cultura Fabio Cofelice.

“Non è più il momento delle intestazioni politiche per fini elettorali, c’è necessità di lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo di far nascere anche la Film Commission anche in Molise. Ci sarà il tempo e il modo per un confronto aperto sul tema. E’ vero che esistono già due proposte di legge regionale presentate in commissione, ma, anche a causa della mancata copertura finanziaria derivante dalle note difficoltà del bilancio regionale, dette proposte non sono andate a buon fine. Tuttavia, con il mio emendamento alla proposta di legge di stabilità regionale, si cerca di reperire le risorse affinché la Molise Film Commission possa essere finalmente istituita ed essere creata. Per altro, la Regione Molise è già assegnataria di un importante finanziamento che permetterebbe di attuare uno studio di fattibilità per la realizzazione della Film Commission. Questo è il momento per provare a dotarsi di una Film Commission e mi aspetto che maggioranza ed opposizioni lavorino insieme per sostenere l’emendamento e offrire al Molise, nonché ai tanti molisani che l’attendono da tempo, questo importante strumento che ci metterebbe finalmente al passo con le altre regioni italiane”.