TERMOLI. Giunge, dopo un dibattito avvenuto negli ultimi dieci giorni, la presa di posizione dei professionisti del Cinema sulla Film Commission Molise.

Appello dei professionisti del cinema per una buona politica.

«Sono giorni importanti per il futuro del Molise! Da oltre un anno, abbiamo formato un gruppo di Professionisti del Cinema con l’intenzione di rappresentare tutti “gli addetti ai lavori” e dare un contributo concreto, tecnico e pragmatico per il bene della nostra Regione.

In questi mesi vi è stato un percorso di condivisione ed incontri con le Istituzioni Regionali, mettendo a disposizione le nostre professionalità al fine di individuare le forme organizzative più efficaci e collaudate a livello nazionale, confrontandoci anche con il Presidente dell’Associazione Italiana Film Commission.

Ora siamo alla fine di questo percorso.

Finalmente, dopo tanti anni, sembra siano maturi i tempi per un importante passo nel settore di nostro interesse, con la creazione della Film Commission. Siamo fermamente convinti che la politica abbia bisogno di proposte nuove, di progetti innovativi in grado di porre le premesse per uno sviluppo economico, per combattere la precarietà, la povertà, lo spopolamento dei piccoli comuni, la disoccupazione e non solo. La Molise Film Commission non potrà certo risolvere tutti i problemi, ma potrà sicuramente dare un contributo, perché crea una catena di eventi che coinvolge diversi settori economici, contribuendo alla crescita dell’economia locale.

Ora più che mail è necessario l’impegno di tutti. Senza divisioni e bandiere.

Non vi è altro tempo da perdere. Altre Regioni sono riuscite a fare ciò che avremmo dovuto fare anche noi con dei risultati sorprendenti.Ora è compito della politica incidere sulla realtà, creare nuovi processi di cambiamento, amministrare la “polis” per il bene di tutti, con coraggio e realismo».