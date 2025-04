Fine vita: in Molise si presenta la proposta di legge

CAMPOBASSO. Lunedì 14 aprile 2025 alle ore 10.15 nella sala della biblioteca “Lello Lombardi” del Consiglio regionale del Molise, in via IV Novembre, a Campobasso, sarà presentata la proposta di legge per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale sul fine vita.

Ci saranno tutti i consiglieri regionali che hanno sottoscritto con me la proposta (Vittorino Facciolla, Micaela Fanelli, Angelo Primiani, Roberto Gravina, Andrea Greco, Massimo Romano, Armandino D’Egidio, Stefania Passarelli e Massimo Sabusco) e anche l’avvocata Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni che si collegherà con noi da remoto. Hanno assicurato la loro presenza anche alcuni rappresentanti della Cellula Molise della Luca Coscioni.