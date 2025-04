Giornata del Mare e della Cultura Marinara 2025 al Porto di Termoli

TERMOLI. Il Porto di Termoli si prepara ad ospitare la “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”, un’importante occasione dedicata alla scoperta delle tradizioni marittime e alla sensibilizzazione sull’importanza del mare nella nostra cultura e nella nostra economia.

Il programma della giornata

A partire dalle ore 9, studenti e cittadini saranno accolti per un’intera mattinata ricca di attività e dimostrazioni. Di seguito il programma completo:

Ore 9 – Accoglienza dei partecipanti al porto. Ore 9:30 – Visita agli stand allestiti da enti e associazioni locali, tra cui la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, A.N.M.I. Sez. di Termoli, Federazione Italiana Nuoto e Salvamento, SAE 112 Protezione Civile, Associazione Misericordia, Società Guidotti Ships e Associazione Armatori del Molise. Ore 10 – Tour della Sala Operativa e delle unità navali della Guardia Costiera di Termoli. Ore 11 – Visita guidata a bordo di un peschereccio della flotta locale. Ore 12 – Dimostrazione pratica dell’utilizzo dei mezzi disinquinanti, a cura della società Guidotti Ships. Ore 12:30 – Esercitazione di recupero uomo in mare, eseguita dalle unità della Guardia Costiera. Ore 13 – Conclusione dell’evento.

Un evento per tutti

La “Giornata del Mare” è un’occasione imperdibile per scoprire il lavoro degli operatori marittimi e per avvicinarsi alla realtà della vita in mare, grazie alla partecipazione di esperti e professionisti del settore. L’evento mira a coinvolgere e sensibilizzare le nuove generazioni, rendendole più consapevoli delle risorse e delle problematiche legate al mare.

Informazioni utili

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il numero 0875/706484 interno 509/510 oppure inviare una mail a comando.cptermoli@mit.gov.it.

Non mancate a questa giornata speciale, dedicata alla bellezza e alla ricchezza del mare!