«Grazie a tutti, con impegno e partecipazione avete reso memorabile l’evento dedicato a Sammy Basso»

MONTENERO DI BISACCIA. A conclusione di una giornata in cui l’istituto omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia è stato intitolato – prima scuola in Italia – alla figura del giovane ricercatore Sammy Basso, scomparso prematuramente a causa di una malattia rara, la progeria, la dirigente scolastica, Luana Occhionero, reggente dell’istituzione didattica in questo anno, ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita di questa manifestazione.

«Carissimi bambini e bambine, studentesse e studenti, gentili famiglie, docenti e personale Ata, oggi abbiamo vissuto una giornata straordinaria, una di quelle che restano impresse nella memoria e nel cuore. Una giornata che ha saputo raccontare, attraverso ognuno di voi, il valore della scuola, della comunità e della crescita condivisa.

A tutti voi, che con il vostro impegno e la vostra partecipazione avete reso questo evento memorabile, va il mio più sentito ringraziamento. Ognuno, indipendentemente dal ruolo svolto, ha contribuito con dedizione ed entusiasmo, e nessuno si è risparmiato. È stato trasmesso un meraviglioso messaggio di fiducia nel futuro, del valore dello studio, dell’inclusione e della capacità di una scuola di essere veramente il cuore pulsante di una comunità educante.

Un ringraziamento speciale ai bambini e agli studenti: con i vostri talenti, la vostra musica, i racconti e le testimonianze, avete saputo emozionare tutti gli ospiti. Siete stati il volto e la voce di una scuola che guarda avanti, capace di trasformare questa mattinata in un momento di gioia condivisa.

Alle vostre famiglie va il mio più profondo apprezzamento: la vostra attenzione verso la scuola e la cura che dedicate al percorso educativo dei vostri figli sono il segno di un’alleanza fondamentale. Scuola e famiglia devono camminare insieme, perché l’educazione è una missione condivisa. Solo attraverso il dialogo, il confronto costruttivo e l’impegno comune possiamo costruire una scuola sempre migliore, libera da pregiudizi e personalismi, ma saldamente ancorata ai valori dell’inclusione e della crescita collettiva.

Un grazie di cuore ai docenti, che con costanza e dedizione lavorano ogni giorno per trasformare la scuola in una vera e propria officina di talenti, un luogo di crescita e di opportunità per tutti, nessuno escluso.

Un ringraziamento speciale ai miei collaboratori e al mio staff: instancabili, appassionati, sempre pronti a fare la differenza. Avete dimostrato un grande senso di appartenenza alla scuola e un legame profondo con gli alunni e con il territorio. Dovete esserne orgogliosi, perché io lo sono immensamente, e il vostro impegno merita tutto il riconoscimento possibile!

Grazie al personale Ata, che con spirito di servizio e dedizione ha lavorato anche di domenica per rendere la scuola impeccabile. Grazie al Dsga e a tutto il personale di segreteria, che ha saputo gestire con professionalità gli adempimenti di questi giorni, affrontando ogni sfida con efficienza e collaborazione.

Abbiamo dimostrato di essere una vera squadra, unita e determinata nel raggiungere un obiettivo comune: costruire ogni giorno una scuola che sia il miglior luogo possibile per apprendere, crescere e sognare.

Bravi tutti, ottimo lavoro!»