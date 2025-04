Guglionesi progressista ricorda il 25 Aprile

GUGLIONESI. 80° Anniversario della Festa di Liberazione. Per ricordare e riscoprire, insieme, il significato della Festa di Liberazione.

“A celebrazione della totale liberazione del territorio nazionale, il 25 aprile 1946 è dichiarato Festa Nazionale“.

Con queste parole, il 22 aprile 1946 il Governo provvisorio guidato da Alcide De Gasperi emanò il Decreto n. 185, che istituiva, nella giornata del 25 aprile, la Festa Nazionale.

Il 25 aprile 1945, infatti, rappresenta una data simbolo per la storia del nostro Paese, in quanto segnò l’inizio della ritirata dei nazi-fascisti dalle città di Torino e Milano, e la proclamazione, da parte del Comitato di Liberazione Nazionale, dell’insurrezione generale in tutti i territori occupati.

Come sottolineato dal Presidente Mattarella, la Resistenza fu un “movimento, corale, ampio e variegato” che ha saputo:

cementare il senso di appartenenza (al di là dei diversi orientamenti politici) ad una Repubblica nata sulle ceneri di una guerra e di una dittatura;

(al di là dei diversi orientamenti politici) ad una Repubblica nata sulle ceneri di una guerra e di una dittatura; tracciare un percorso condiviso, pienamente recepito all’interno della nostra Costituzione, fondato su sentimenti di libertà e giustizia sociale.

Un percorso condiviso nel quale Guglionesi Progressista si riconosce pienamente.

Venerdì 25 aprile alle ore 20:30, presso la sede di Guglionesi Progressista, ci incontreremo per ricordare e riscoprire il valore di questa “Festa” insieme a Giovanni Di Stasi, Antonio D’Ambrosio e al candidato sindaco Pino Aristotile.