I giovani della diocesi di Termoli-Larino a Roma per l’ultimo saluto al Papa

ROMA. Il 26 aprile 2025, una grande folla si è radunata in Piazza San Pietro per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, il 266° Papa della Chiesa Cattolica. Il funerale ha visto la partecipazione di fedeli, religiosi e rappresentanti di diverse comunità, che si sono uniti in preghiera e riflessione per l’uomo che ha guidato la Chiesa con umiltà, misericordia e una visione di amore universale.

Tra i presenti oltre don Benito Giorgetta, non sono mancati fedeli, parroci e religiosi che, con un’organizzazione spontanea, sono giunti in gran numero a Roma per partecipare a questa cerimonia storica. Inoltre, sono arrivati anche molti giovani dalla diocesi di Termoli-Larino, che hanno risposto all’invito a rendere omaggio al Papa, rappresentando le nuove generazioni che tanto hanno amato il Pontefice.