Il docente UniMol Germano Guerra nuovo presidente ‘Unisport Italia’ 

CAMPOBASSO. È il prof. Germano Guerra il nuovo Presidente di UniSport Italia, la Rete degli Atenei italiani – che riunisce i delegati dei Rettori allo Sport – e che si propone come finalità prioritaria quella di valorizzare, promuovere e coordinare le attività sportive universitarie nazionali.

Delegato del Rettore per lo Sport, Direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina dello Sport e Riabilitazione Cardio-respiratoria dell’ASReM e Delegato Regionale della FederCusi (Federazione dello Sport Universitario), il prof. Germano Guerra, dunque, per il prossimo triennio 2025/2028, insieme ai neo componenti eletti nel Comitato di Coordinamento, presiederà l’organismo nazionale che sovraintende le attività sportive a livello accademico.

Il percorso che ha portato all’elezione e alla nomina del prof. Guerra a Presidente UniSport Italia è partito dall’Assemblea Ordinaria della Rete tenutasi a Lecce, all’Università del Salento, il 14 e 15 marzo scorsi, in occasione della Seconda Conferenza Nazionale Italiana su Università e Sport. Durante l’Assemblea sono stati eletti i nuovi componenti del Comitato di Coordinamento, tra i quali Germano Guerra.

Il nuovo Comitato poi, riunitosi e insediatosi lo scorso 3 aprile per la sua prima adunanza, ha eletto, a larga maggioranza, il prof. Germano Guerra nuovo Presidente della Rete Unisport Italia per il triennio 2025-2028.

Sono molto felice e onorato per questo significativo riconoscimento che condivido con l’intera Comunità accademica di UniMol che mi ha sempre sostenuto e del quale sono grato a tutti i colleghi delegati che mi hanno dato fiducia quale nuovo membro del Comitato di Coordinamento e, all’interno di quest’ultimo, quale Neopresidente – questi i primi commenti a caldo del neoeletto prof. Guerra. Un particolare e grato saluto desidero rivolgere al prof. Paolo Bouquet, ispiratore, fondatore e precedente Presidente della Rete.

Lo sport universitario rappresenta un’opportunità straordinaria di crescita per i nostri giovani, e lavorando con determinazione e insieme ai colleghi del Comitato di Coordinamento, faremo di tutto affinché diventi sempre più centrale nei percorsi formativi e nei contesti istituzionali. Ed è per questo che assicureremo il nostro massimo impegno nel consolidare gli obiettivi della Rete e, unitamente a tutti gli attori istituzionali dell’accademia e dello sport, a farla crescere sempre di più.

La Comunità accademica molisana con il suo Ufficio UniSport UniMol e l’intero sistema universitario italiano guardano con entusiasmo e fiducia al nuovo corso di Unisport Italia, che sotto la presidenza del Prof. Germano Guerra potrà contare su competenze, visione e passione consolidate nel tempo.