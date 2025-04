Il generale dell’Arma dei carabinieri Neosi in visita al comando provinciale di Campobasso

CAMPOBASSO. Il Generale Neosi in visita al Comando Provinciale di Campobasso: una giornata di confronto e riconoscimenti

Oggi, 12 aprile 2025, il Generale di Brigata Antonino Neosi, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise,” ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso. Accolto dal Colonnello Luigi Di Santo, il Generale ha incontrato ufficiali, rappresentanti sindacali, membri delle associazioni locali e colleghi in quiescenza, insieme al Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, Colonnello Bruno Capece.

Durante la giornata, il Generale Neosi ha affrontato temi cruciali come l’ordine e la sicurezza sul territorio, delineando nuove strategie per la prevenzione e il contrasto della criminalità. Ha inoltre sottolineato l’importanza dei servizi di prossimità, essenziali per avvicinare i Carabinieri alla cittadinanza e per garantire un supporto efficace.

Un momento significativo dell’incontro è stato lo scambio degli auguri per la Santa Pasqua, seguito dalla consegna di prestigiosi riconoscimenti. Il Luogotenente Carica Speciale in congedo Roberto Zanni ha ricevuto la “Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare,” assegnatagli dal Presidente della Repubblica. Il Maggiore Domenico Signa è stato premiato con un encomio per le indagini che hanno condotto all’arresto del responsabile di un grave crimine avvenuto a Gissi, in provincia di Chieti, nel dicembre 2023.

La giornata si è conclusa con la visita del Generale a Sua Eccellenza Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo metropolita di Campobasso-Bojano, sottolineando il legame profondo tra le istituzioni e la comunità locale.