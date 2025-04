Il mammografo mobile si sposta a Campomarino

CAMPOMARINO. Il programma di prevenzione secondaria della neoplasia alla mammella, che riguarda le donne tra i 50 ed i 69 anni residenti in Molise, che non abbiano già effettuato una mammografia all’interno del consueto screening regionale, va avanti. Il camper, munito della necessaria apparecchiatura, da Isernia si è spostato, a Campomarino, nei pressi del Municipio.

Sarà possibile accedere ai controlli anche nella giornata di domani, giovedì 24 aprile, e in quelle del 28, 29 e 30 aprile 2025, dalle ore 8:30 alle 13 e dalle ore 14 alle 16. Tutte le donne che hanno ricevuto l’invito ad effettuare la prestazione potranno recarsi presso il camper, tuttavia, anche coloro che non sono state interessate da alcuna comunicazione e non abbiano eseguito mammografie negli ultimi due anni, potranno raggiungere la postazione mobile per la medesima prestazione.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail all’indirizzo screening.oncologico@asrem.molise.it o contattare i numeri di telefono 0874 409160 – 0874 409449 – 0874 409249, dalle ore 10 alle ore 12.