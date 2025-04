ROMA. Oggi, il mondo si ferma per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Piazza San Pietro è pronta ad accogliere più di 200mila fedeli provenienti da tutto il mondo, oltre che i capi di Stato. Don Benito, attualmente a Roma, sta partecipando in prima persona ai preparativi per la cerimonia funebre, che si svolgerà nella Basilica di San Pietro. Mentre il flusso incessante dei pellegrini continua a riversarsi verso la piazza vaticana, il Cardinale RE presiederà la messa funebre. Piazza San Pietro, fin dalle prime luci dell’alba, è già gremita di persone, pronte a rendere omaggio al Papa che ha guidato la Chiesa per dodici anni.

Numerose delegazioni, tra cui quelle dei fratelli ortodossi, si sono unite a questa immensa folla che continua ad arrivare. Il mondo intero si stringe insieme per ricordare la figura di Papa Francesco, che ha lasciato un’impronta indelebile nella Chiesa e nel cuore di milioni di fedeli.

Migliaia di sacerdoti, centinaia di vescovi e una folla che cresce sempre di più testimoniano l’amore e il rispetto per un Papa che ha sempre cercato di trasmettere messaggi di speranza, compassione e solidarietà. La sua lezione di vita e il suo esempio continueranno a ispirare la Chiesa nei decenni a venire.

Rendiamo grazie al Signore per questi dodici anni di pontificato e per tutto ciò che Papa Francesco ci ha insegnato e testimoniato. Ha scritto don Benito.