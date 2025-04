«Il pellegrinaggio della Madonna a Lungo è un evento prezioso che ci appartiene»

TERMOLI. Una tradizione millenaria, quella del pellegrinaggio della Madonna a Lungo. All’indomani della scomparsa di Papa Francesco, il pellegrinaggio ha conferito un significato ancora più profondo alla ricorrenza del martedì di Pasqua, rendendo la tradizionale festa particolarmente sentita e partecipata.

L’evento ha preso avvio alle 6.30, non da piazza Duomo come in passato, ma dal Santuario della Madonna delle Grazie. Da lì è partito il corteo con il quadro della Madonna della Vittoria, che ha raggiunto l’altro Santuario situato al confine tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni.

Presente, per la prima volta da primo cittadino di Termoli il sindaco Nico Balice.