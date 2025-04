Il ricordo degli amministratori: «Il suo insegnamento sia la migliore eredità spirituale per tutti noi»

TERMOLI. Prosegue la manifestazione di cordoglio da parte dei rappresentanti istituzionali per la morte di Papa Francesco.

La sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ricorda come il 27 aprile 2019, lo incontrò in rappresentanza della Provincia di Campobasso. «In quell’occasione, il Papa richiamò tutti noi amministratori presenti al senso di responsabilità nella gestione della cosa pubblica. Il suo insegnamento sia la migliore eredità spirituale per tutti noi».

A seguito della scomparsa di Papa Francesco il Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, ha dichiarato: «Sono certo di interpretare il sentire di tutta l’Assemblea legislativa molisana e di ciascuna forza politica che in essa è rappresentata nell’esprimere dolore per la perdita di una personalità di così grande spessore e poliedricità come quella di Papa Francesco. Parimenti esprimo gratitudine per la profondità, la complessità e l’attualità del magistero che in questi anni di pontificato i cattolici, i cristiani, i credenti di ogni religione e il mondo intero hanno avuto da questo Papa nei difficili anni che ha passato alla guida della Chiesa di Roma. La sua attenzione per le periferie esistenziali, la sua vicinanza ideale e materiale agli ultimi, la sua determinazione a dar voce alle istanze dei più piccoli, unitamente ad una particolare sensibilità per la salvaguardia del creato ne hanno fatto un leader globale ascoltato, apprezzato ed autorevole capace di leggere i tempi e di mettere in guardia l’uomo dai pericoli spirituali e storici a cui sta andando incontro. Come credenti in particolare, ma come cittadini di questo mondo in generale, dobbiamo fare tesoro dei suoi insegnamenti e seguire l’esempio di concretezza, autenticità, semplicità e spirito di servizio che ci ha donato non solo negli anni della cattedra di Pietro ma in tutta la sua straordinaria vita. Grazie Papa Francesco, il Molise e i molisani, che non hanno mai dimenticato le emozioni indescrivibili della tua visita in questa terra, ti porteranno sempre nel cuore e nella mente».

Presidente della Provincia e sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti ha affermato: «Con profonda commozione e sincera partecipazione al dolore che oggi unisce milioni di persone in tutto il mondo, desidero esprimere, a nome dell’intera comunità di Larino, della Provincia di Campobasso e mio personale, il cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Ci lascia una guida spirituale che ha saputo incarnare, con straordinaria forza morale e disarmante semplicità, i valori più autentici del Vangelo. Papa Francesco ha rivoluzionato il modo di essere Pontefice, scegliendo la via dell’umiltà. Ha portato il messaggio cristiano nei luoghi della sofferenza, dell’emarginazione, delle periferie esistenziali. Ha richiamato costantemente l’umanità alla pace. La sua capacità di parlare al cuore di tutti indistintamente resterà un patrimonio morale universale. La sua testimonianza resterà viva nei gesti di carità, nelle parole di speranza, nelle scelte coraggiose che hanno segnato il cammino della Chiesa nel XXI Secolo. Oggi piangiamo un uomo che ha saputo guidare la Chiesa e il mondo intero con mitezza.

Alla Chiesa cattolica, alla Santa Sede e a tutti coloro che ne hanno condiviso il cammino e l’insegnamento, giunga la nostra vicinanza fraterna. In questo momento di dolore, ci stringiamo nella preghiera per ringraziare il Santo Padre».