In basso Molise 4 appuntamenti Plastic Free per la Giornata Mondiale della Terra

TERMOLI. In Molise 5 appuntamenti Plastic Free per la Giornata Mondiale della Terra, quattro di questi in basso Molise.

Anche il Molise sarà protagonista delle iniziative promosse da Plastic Free Onlus per la 55ª edizione dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite. Il 26 e 27 aprile, l’onda blu dei volontari Plastic Free si attiverà in cinque località molisane con eventi di raccolta dei rifiuti e sensibilizzazione ambientale, contribuendo così alla più grande mobilitazione civica nazionale contro l’inquinamento da plastica.Questi i 5 appuntamenti in Molise: sabato 26 aprile a Petacciato e Termoli e domenica 27 aprile a Campobasso, Campomarino e Rotello.

“Sono felice che anche il Molise abbia risposto alla data nazionale Plastic Free con ben 5 appuntamenti organizzati dai referenti e dalle referenti – dichiara Giuseppe Fabbiano, referente regionale di Plastic Free per il Molise – la tutela ambientale passa sia dalla sensibilizzazione che dalle attività manuali, con il coinvolgimento delle realtà locali, per creare una sinergia fondamentale con il territorio verso un obiettivo comune”.In tutta Italia si svolgeranno 222 appuntamenti nel fine settimana del 26-27 aprile, con l’obiettivo di rimuovere oltre 100mila chili di rifiuti.

La mobilitazione è parte della missione dell’associazione, attiva dal 2019, per contrastare l’inquinamento da plastica e promuovere comportamenti virtuosi.“Come ogni anno, coinvolgeremo attivamente oltre 10mila volontari in una due giorni di pura energia, condivisione e azioni concrete per lasciare un’impronta positiva sul Pianeta – spiega Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Chiunque potrà iscriversi gratuitamente scegliendo l’appuntamento più vicino nella pagina Eventi del nostro sito www.plasticfreeonlus.it”.

Le attività si svolgeranno con il supporto di Treedom, BCorp italiana e sustainability partner dell’iniziativa. La collaborazione permetterà anche di piantare alberi a sostegno delle attività ambientali di Plastic Free Onlus, che ad oggi ha coinvolto oltre 260mila volontari, raccolto 4,4 milioni di chili di rifiuti, e realizzato più di 7.800 appuntamenti di pulizia ambientale. Da inizio anno in Molise si sono svolti 6 appuntamenti coinvolgendo circa 50 persone e rimuovendo quasi 2.000 chili di plastica e rifiuti. Sensibilizzati, inoltre, 250 studenti e 4.000 cittadini.