In via delle Acacie si “accende” la nuova illuminazione pubblica

TERMOLI. Più luce in via delle Acacie, da ieri sera: completato l’intervento di riqualificazione con l’accensione della nuova illuminazione pubblica, a conclusione di un progetto importante per la sicurezza stradale e la qualità della vita nella zona.

Nel corso dei lavori, sono stati realizzati numerosi interventi significativi:

Nuovi marciapiedi : lungo il lato destro della strada per migliorare la sicurezza dei pedoni e la fruibilità dell’area.

: lungo il lato destro della strada per migliorare la sicurezza dei pedoni e la fruibilità dell’area. Rifacimento del tappeto di usura : interventi mirati su tratti stradali sconnessi per garantire una migliore percorrenza dei veicoli.

: interventi mirati su tratti stradali sconnessi per garantire una migliore percorrenza dei veicoli. Illuminazione pubblica : installazione di nuovi punti luce e potenziamento dell’esistente per aumentare la visibilità e la sicurezza, culminando ieri sera con l’accensione finale.

: installazione di nuovi punti luce e potenziamento dell’esistente per aumentare la visibilità e la sicurezza, culminando ieri sera con l’accensione finale. Segnaletica stradale : disegno di nuove strisce pedonali e segnaletica orizzontale per migliorare la sicurezza nelle fermate del trasporto pubblico e facilitare la circolazione dei veicoli.

: disegno di nuove strisce pedonali e segnaletica orizzontale per migliorare la sicurezza nelle fermate del trasporto pubblico e facilitare la circolazione dei veicoli. Gestione delle acque meteoriche: integrazione e potenziamento della rete di scarico per evitare problemi di accumulo e allagamenti.

Questi interventi, curati dall’assessorato ai Lavori pubblici, hanno richiesto un investimento di circa 300mila euro e sono iniziati nell’autunno scorso. Concludendo il progetto, la strada ora offre maggiore sicurezza, funzionalità e comfort per la comunità locale.