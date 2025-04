In via Pepe ora è difficile parcheggiare in sosta vietata

TERMOLI. Al netto di chi non li avrebbe voluti, la campagna contro le soste selvagge a Termoli prosegue con l’installazione dei cosiddetti dissuasori, i paletti che inibiscono i parcheggi eccessivamente ‘creativi’, che disagi causano soprattutto ai pedoni, inibendo transiti in sicurezza sui marciapiedi e nell’attraversamento stesso delle strade, vista la visuale non ottimale di chi trova dinanzi al caos.

Tempo ce n’è voluto, come abbiamo già alcune volte, ma l’ordinanza per l’installazione di dissuasori nelle aree pedonali di via Giappone, via Pepe e via De Gasperi in alcune aree pedonali strategiche della città è stata resa esecutiva.

Dopo i paletti in via Giappone, sono stati completati quelli in via Pepe e lavori anche in via De Gasperi.

Si attende solo la soluzione finale in via Margherita di Savoia, a lato di piazza Sant’Antonio.

Come rimarcato più volte, la decisione è stata presa a seguito delle problematiche riscontrate in termini di viabilità e sicurezza stradale, causate da soste selvagge che ostacolano il regolare flusso pedonale e veicolare.

L’ordinanza è stata emessa dopo che il Comune ha riscontrato criticità legate alla sosta non autorizzata, che compromette la sicurezza dei pedoni e la circolazione stradale. Le segnalazioni provenienti dai residenti e l’analisi effettuata dalla Polizia Locale hanno portato alla necessità di adottare misure concrete per prevenire tali situazioni.

L’ordinanza prevede l’obbligo per tutti gli utenti di rispettare le nuove disposizioni; il controllo del rispetto della normativa da parte delle forze dell’ordine, un passo significativo per migliorare la sicurezza e la vivibilità delle aree pedonali della città, rispondendo alle esigenze di cittadini e amministrazione locale.