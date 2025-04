Inchiesta antimafia, Greco: «Vogliamo sapere tutto sulle autorizzazioni concesse alla società Energia Pulita»

CAMPOBASSO. Nota del capogruppo M5S in Consiglio regionale Andrea Greco in merito al deposito di una interrogazione urgente su alcune autorizzazioni concesse alla società Energia Pulita srl.

«Nella zona industriale di Termoli, nel silenzio generale, qualcosa si muove da anni. Un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi che cresce, si espande, aumenta volumi e attività. Una società – Energia Pulita S.r.l. – che dal 2016 a oggi ha ricevuto una serie di autorizzazioni: cinque in otto anni, le ultime due nel 2022 e nel 2024.

Sul tema, ho depositato un’interrogazione per fare chiarezza sulle procedure amministrative che riguardano ampliamenti e altri aspetti. Non possiamo ignorare, né sottacere, che sui medesimi soggetti è attualmente in corso un’inchiesta della Direzione distrettuale Antimafia che, a vario titolo e per vari filoni, vede coinvolte quasi 50 persone tra cui il presidente Francesco Roberti.

È proprio al presidente della Giunta regionale che con questo atto ispettivo chiediamo di dare risposte ai molisani, e chiediamo di farlo subito, in Consiglio regionale, già il prossimo martedì in occasione della seduta monotematica che abbiamo richiesto proprio per parlare di legalità e discutere la proposta di istituire una Commissione speciale Antimafia.

Il focus dell’interrogazione riguarda le modifiche sostanziali all’Autorizzazione unica approvate con le Determine dirigenziali n. 4874 del 23 agosto 2022 e n. 7081 del 13 dicembre 2024.

Riteniamo fondamentale garantire la massima trasparenza in un settore delicato come quello della gestione dei rifiuti, che incide direttamente sulla tutela dell’ambiente e sulla salute dei cittadini molisani.

Pretendiamo assoluta trasparenza sulla valutazioni tecniche che hanno condotto all’approvazione di tali atti, sulle osservazioni mosse dagli enti coinvolti nei procedimenti autorizzativi – Comune di Termoli, Cosib, Provincia di Campobasso, Arpa Molise – e se siano stati effettuati monitoraggi per verificare l’impatto ambientale dell’impianto.

Il presidente Roberti in queste settimane ha dichiarato più volte che le indagini a suo carico riguardano vicende precedenti alle ultime elezioni regionali. È vero, ma dal momento in cui la Regione da lui presieduta rilascia proprio alla Energia Pulita Srl alcune autorizzazioni, l’ultima delle quali arrivata appena quattro mesi fa, si pone una questione di opportunità politica assolutamente da chiarire.

Nell’interesse pubblico, chiediamo anche di conoscere se la Regione Molise sia stata preventivamente informata della recente decisione della società di sospendere i conferimenti a tempo indeterminato, come riportato dalla stampa locale.

È nostro dovere, come rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni, vigilare sulla corretta applicazione delle norme e garantire che le procedure amministrative si svolgano nel pieno rispetto dei principi di legalità e trasparenza. Un controllo pubblico effettivo, basato su informazioni accessibili e responsabilità politiche chiare, è imprescindibile per la tutela del territorio e della collettività».