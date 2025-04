«Insieme per il futuro del mare», proteggere la biodiversità

TERMOLI. Oggi, martedì primo aprile, a Termoli approda il tour di divulgazione scientifica nato per sensibilizzare giovani e cittadini sulla tutela del mare. Promosso dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea, da Worldrise, con il supporto in locale dei vari Europe Direct presenti nelle località toccate dal tour, tra cui Europe Direct Molise.

Anche nell’incontro di Termoli al centro dell’attenzione saranno il mare, la sua tutela, la biodiversità e la ricerca scientifica. Mariasole Bianco, esperta di conservazione marina e Presidente di Worldrise, che ci parlerà dell’importanza che deve essere conferita al raggiungimento dell’obiettivo 30×30: proteggere il 30% dei mari italiani entro il 2030. Mariasole Bianco approfondirà il tema del ruolo cruciale delle Aree Marine Protette e si getteranno le basi per la collaborazione per il futuro del Pianeta Blu.

E inoltre: “Non è la solita storia…” una storia interessante che parla del mare in maniera diversa, una storia che è rimasta volutamente poco nota nella comunità termolese e che ci verrà raccontata dagli studenti del Boccardi-Tiberio di Termoli, alle prese con un progetto Pcto sulla tutela e la salvaguardia del mare con un focus specifico sulle specie aliene. Non poteva mancare la Capitaneria di Porto, Sezione di Termoli, impegnata da sempre anche nelle azioni a tutela del mare, con l’intervento del sottotenente di Vascello Cecilia Braga con un intervento dal titolo: Ruolo ed attività del Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera- Tutela dell’ambiente marino e costiero. Domenico Guidotti, invece ci parlerà dell’interessante sperimentazione che sta conducendo con Innovation Sea sulla trasformazione dei rifiuti di plastica raccolti in mare. E per finire Chiara Talia: Biodiversità costiera: il caso del fratino nel Molise.

Parteciperanno il Flag Molise Costiero, il Flag Molise Costiero, la Fidapa, l’Azienda Autonoma di Turismo e soggiorno, Innovation Sea, Guidotti Ships, l’associazione Salam Aps, Plastic Free Termoli, l’Istituto comprensivo Brigida.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del Sindaco di Termoli Nico Balice, dell’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola e della Dirigente del Boccardi Tiberio prof.ssa Concetta Cimmino. L’evento del 1° aprile, oltre a costituire una delle tappe del Tour “Un mare di centri, insieme per la salute del mare”, inaugura in Molise le “Giornate europee del mare nella mia regione 2025” che si concluderanno il 30 ottobre con la presentazione di un volume. A moderare l’evento Carmela Basile, Responsabile di Europe Direct Molise. L’appuntamento con chi ama il mare e vuole saperne di più o dare il suo contributo alla giornata è alle ore 9.30 nella sala consiliare del Comune di Termoli.