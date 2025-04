Italiani nel mondo, il saluto di Roberti al congresso di Tunisi: «La nostra è una storia di emigrazione»

TUNISI. È in corso di svolgimento, in Tunisia, il 14° Congresso Mondiale della Confederazione Italiani nel Mondo, organizzato dalla CIM e presieduto dall’On. Angelo Sollazzo, un appuntamento che ha all’ordine del giorno diversi importanti argomenti: sviluppo economico, indotto agroalimentare, turismo delle radici, energie rinnovabili, valorizzazione dei borghi italiani e valore delle pari opportunità di genere con annesso ruolo fondante delle donne.

In Tunisia anche una delegazione di molisani nel mondo. In apertura del Congresso, il Presidente Angelo Sollazzo ha letto il messaggio di saluto del Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti.

“Cari connazionali, cari molisani nel mondo – il messaggio del presidente Francesco Roberti letto in apertura del Congresso – è con grande emozione e profondo affetto che vi rivolgo il mio più caloroso saluto in occasione del Congresso Mondiale degli Italiani nel Mondo.

Questo straordinario evento rappresenta un’opportunità unica per celebrare il legame indissolubile che unisce l’Italia alle sue comunità sparse nei cinque continenti.

Il Molise, la nostra amata terra, è da sempre fucina di storie di emigrazione, di sacrificio e di successo. I nostri conterranei, con il loro impegno e la loro dedizione, hanno saputo portare nel mondo il valore della nostra cultura, il calore delle nostre tradizioni e l’autenticità della nostra identità.

Siete ambasciatori del Molise, testimoni viventi di una regione che, pur nelle sue dimensioni contenute, possiede un cuore immenso e uno spirito indomito.

A tutti voi, e in particolare ai molisani presenti a questo Congresso, desidero esprimere la mia più sincera vicinanza.

Sappiate che il Molise vi guarda con orgoglio e vi considera parte integrante della sua comunità. Il vostro legame con la nostra terra è una ricchezza inestimabile, un ponte che vogliamo rendere sempre più forte attraverso il dialogo, il sostegno e la collaborazione.

Vi giunga dunque un abbraccio simbolico da tutta la nostra regione, con l’auspicio che questo incontro possa rafforzare ancor di più il senso di appartenenza e di condivisione che ci unisce – la conclusione del messaggio del Presidente Francesco Roberti – Il Molise è con voi, sempre”.

“Un ringraziamento e il mio plauso va al Presidente, nostro corregionale, Angelo Sollazzo per la sua attività alla guida della Confederazione degli Italiani nel Mondo (CIM), la più grande organizzazione associativa dei cittadini italiani residenti all’estero, nonché confederativa delle loro associazioni locali. E, soprattutto, per la sua intensa attività in favore dei molisani nel mondo”, le parole del Presidente Francesco Roberti.