La Chiesa si prepara: il Conclave partirà il 7 maggio

ROMA. Le agenzie internazionali riportano che il Conclave per l’elezione del nuovo Papa avrà inizio il prossimo 7 maggio. Questo evento segna l’inizio di un’importante fase di transizione per la Chiesa cattolica, che si appresta a scegliere il successore di Papa Francesco. Il Conclave, composto dai cardinali della Chiesa, si riunirà in segreto nella Cappella Sistina per deliberare sull’elezione del nuovo Pontefice.

Il 7 maggio segna una data cruciale, in un periodo che ha visto la Chiesa affrontare sfide interne e globali. I partecipanti al Conclave dovranno confrontarsi con la delicata responsabilità di scegliere un leader che possa guidare la Chiesa in un contesto di profondi cambiamenti sociali e culturali.