«La primavera non è il miglior periodo per piantare gli alberi», il messaggio all’amministrazione

TERMOLI. «Abbiamo appreso dalle parole dell’assessora all’ambiente del Comune, che a Termoli verranno piantati circa mille alberi su alcuni terreni comunali, secondo un accordo stipulato con il network lombardo Rete Clima. Applaudiamo all’iniziativa e accogliamo con gioia ogni azione volta all’accrescimento del patrimonio arboreo cittadino». Il comitato Più Alberi non è convinto da questa scelta.

«Desideriamo tuttavia esprimere le nostre perplessità in merito al periodo scelto, vale a dire il mese di aprile. Negli ultimi anni, abbiamo visto con i nostri occhi che alberi piantati a Termoli nei mesi di aprile e maggio, hanno sofferto e si sono seccati nel giro di poche settimane (esempio aprile 2023 parco di Difesa Grande, maggio 2021 parco comunale). Alcuni alberi si sono salvati perché innaffiati ripetutamente da qualche volontario.

Il periodo migliore per la messa a dimora degli alberi – lo affermano i tecnici e gli esperti in materia – è da fine ottobre a fine febbraio, quando le piante sono in riposo vegetativo. Ci auguriamo pertanto che questa ammirevole iniziativa che, ripetiamo, siamo felici sia concretizzata nella nostra città, possa essere spostata al prossimo autunno in modo da avere più chance di attecchimento e un numero minore di perdite.

Se questo non potrà avvenire, ci auguriamo che le piante che verranno messe a dimora riceveranno l’acqua necessaria per fronteggiare l’intenso caldo estivo e la siccità, anche una volta a settimana nei mesi più critici tra giugno e settembre, e che il Comune si faccia carico delle innaffiature extra se reso necessario dall’assenza di precipitazioni. Le innaffiature concordate, come leggiamo nel protocollo di intesa, sono 10 all’anno per 3 anni.

Se l’obiettivo è rendere la nostra città più “green” perché piantare alberi in un periodo così poco vantaggioso?»