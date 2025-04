La scuola come spazio di crescita, responsabilità e dono 

TERMOLI. Educare non significa solo trasmettere competenze: significa anche coltivare senso civico, attenzione all’altro e responsabilità sociale. Con questo spirito, il centro di formazione Scuola e Lavoro promuove l’incontro “Formazione: Crescere. Donare. Cambiare”, in programma per martedì 15 aprile alle ore 11.30 presso la sede di Largo Martiri delle Foibe 1 a Termoli.

L’evento, riservato agli studenti e ai partner educativi del centro, nasce dalla convinzione che formare giovani pronti al mondo del lavoro debba andare di pari passo con la costruzione di una cittadinanza attiva e solidale. Essere buoni cittadini significa prendersi cura del prossimo, fare la propria parte, essere presenti.

Durante l’incontro porteranno il loro contributo figure istituzionali e rappresentanti del territorio:

• Patrizia Santella, direttore di Scuola e Lavoro

• Lino Spagnuolo, presidente Avis Termoli

• Ettorina Tribò, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Ambito di Campobasso • Roberto Di Baggio, Consigliere Regionale con delega alle Politiche delle risorse umane, Tutela dell’ambiente, Istruzione e Formazione professionale

A moderare l’incontro sarà Rolando D’Antonio, Presidente di Scuola e Lavoro. In un’epoca in cui è facile sentirsi disorientati, la scuola ha il dovere – e l’opportunità – di essere un punto fermo, una guida. Scuola e Lavoro ribadisce così la propria missione: accompagnare i giovani non solo verso una professione, ma verso la consapevolezza di essere parte di una comunità, e verso il coraggio di cambiarla in meglio.