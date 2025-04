La storia di Sasà: «Lo spettro dell’autismo rappresenta una quotidianità da cui non si deve fuggire»

TERMOLI. Cade oggi, come è noto, la XV Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, Waad – World Autism Awareness Day, istituita dall’Onu nel 2007 per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Nell’occasione, l’Associazione italiana avvocati famiglia e minori, molto vicina ed attenta anche a queste tematiche continuamente affinché le famiglie non siano lasciate da sole. Il nostro impegno quotidiano ha l’obiettivo di supportare le famiglie nelle difficoltà dei percorsi.

L’Aiaf Molise, e per essa il rappresentante territoriale, Erika Cieri, racconta la storia di Salvatore, bimbo che conosce e segue con il suo nucleo familiare da circa sei anni, parla di inclusione e di speranza, è bella da raccontare e importante da far conoscere, per aprire una finestra su un mondo fatto di solidarietà, vicinanza, comprensione e uguaglianza. Dietro ad essa, infatti, ci sono piccoli e grandi pezzi di un puzzle che si danno la mano e stanno insieme per aiutare e sostenere le famiglie.

«Salvatore detto Sasà ha 5 anni e mezzo, ma per lui e per chi gli è vicino lo spettro dell’autismo rappresenta una quotidianità da cui non fuggire, bensì con cui convivere e da cui ripartire.

Sasà occupa uno spazio grande nella vita di ogni bimbo e di ogni persona che ha avuto modo di incontrare, allegro, solare, sorridente, un vulcano di vita.

Entrare in contatto con bambini con disabilità significa anche mettere alla prova le capacità di tutti: gli insegnanti, i piccoli, le famiglie, le istituzioni. Perché anche se ogni storia è diversa, da ogni storia si può imparare e in ciascuna ci si può riconoscere.

Una strada che lo accompagnerà per tutta la vita, fatta di ascolto e protetta dalla semplicità degli attori di questo viaggio. La conoscenza e la condivisione di buone prassi basterebbero per ottenere una piena sicurezza negli approcci dei bimbi con bisogni speciali, ma ci auguriamo che questo primo importante avvio possa essere continuo e trasversale ad ogni tipo di esigenza e di esperienza professionale, nel pieno rispetto del superamento della disabilità e dell’inclusione per tutti. Insieme agli altri, perché da soli non si resiste. È la forza della società civile tutta, che persegue obbiettivi condivisi, l’unica capace di abbattere pregiudizi e ignoranza. La cultura, l’impegno civile, le competenze, accessibili a tutti, diventino questi stesso punto fermo per il futuro».