La storia e gli eroi di guerra, la Console Usa Tracy Pounds rende omaggio agli avieri e al basso Molise

CAMPOMARINO. A Campomarino si scrive la storia. La Console Pounds: «È un onore e una priorità per me e per il Governo degli Stati Uniti partecipare». A Campomarino continuano le celebrazioni per l’80° anniversario del VE Day e della Liberazione, un evento che resterà impresso nelle pagine della nostra storia e che continuerà fino a lunedì 28. Ospiti d’eccezione all’Aloha Park Hotel, dove sono giunte le delegazioni delle Ambasciate di Germania e Gran Bretagna, il colonnello Robert Horton dell’Ambasciata Usa e la Console Generale degli Stati Uniti d’America Tracy Roberts Pounds.

Presenti anche i due membri del Pentagono Bruce Jones e Lakisha Shannon, l’Aeronautica Militare Italiana con il 32° Stormo e gli ufficiali USAF tra cui il capitano Christopher Jiles.

Ospite d’eccezione il pilota Daniel Keel (102 anni) che nel giorno della Liberazione sarà protagonista di uno storico volo sulle piste di Campomarino a bordo dei velivoli dell’Ultravolo di Termoli.

Insieme a lui tanti figli dei piloti presenti a Campomarino e la delegazione delle vedove tra cui Earnestine Lavergne, nipote di Alexander Jefferson, (pilota dei caccia dalla coda rossa di Ramitelli); Amelia Montgomery, moglie di Dabney Montgomery che insieme al marito è stata fortemente impegnata nello staff di Martin Luther King; Dorothy Thornhill,moglie del Maj. Levi Thornhill; Gwenelle Spann, moglie del Lt Calvin J. Spann; Rosanna e Michael Wilsom Beaumont, figli del pilota Myron Wilson; Rosemary Crockett, figlia di Woodrow Crockett comandante del 100 Fighter Squadron e tanti altri.

Un’intera delegazione di famigliari degli eroi dei campi di aviazione di Campomarino, accompagnati dall’ufficio Nazionale della Tuskegee Airmen inc. guidato dal Presidente Leon Butler. e dai presidenti dei Chapter americani dell’organizzazione.

“Il lavoro che sta svolgendo Marco Altobello come presidente del nostro chapter italiano è di straordinaria importanza – ha dichiarato il presidente Butler – ringraziamo lui e il Comune di Campomarino per l’ospitalità, questi giorni saranno per sempre impressi nella nostra memoria. Le vedove e i figli dei piloti hanno realizzato un sogno che sembrava impossibile da realizzare”.

La conferenza ha visto la partecipazione della Console degli Stati Uniti d’America Tracy Roberts Pound, che ha dichiarato: «Per me e per il Governo degli Stati Uniti essere qui è una priorità e un piacere. Ringrazio Marco Altobello e il sindaco Vincenzo Norante, offro il mio omaggio a tutte le delegazioni presenti». Ha partecipato all’evento anche il presidente del Consiglio Regionale Quintino Pallante che ha ricordato l’importanza di questo tipo di celebrazioni.

La cerimonia del 25 aprile è stata molto intensa ed ha visto il sindaco Norante deporre la corona di alloro al cippo dedicato agli aviatori e al Monumento ai Caduti di via Marconi. In seguito, la visita delle piste e dei luoghi della Seconda guerra mondiale ha avuto momenti caratterizzati da profonda emozione e commozione, un’ulteriore testimonianza dell’importanza di questo evento che rimarrà impresso nella memoria di tutti i partecipanti e nella storia del territorio.