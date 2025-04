Laboratorio analisi, «Mancano medici e biologi»

TERMOLI. Personale carente al Laboratorio analisi dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

«Grave carenza di dirigenti medici e biologi al laboratorio analisi del San Timoteo di Termoli. A causa della mancanza di personale, si è reso necessario ricorrere a sanitari dal laboratorio di Campobasso per coprire alcuni turni notturni e garantire il servizio 24/7. Grazie a un provvedimento tempestivo ed encomiabile della dirigenza organizzativa Asrem, e alla disponibilità del personale coinvolto, è stata evitata la sospensione del servizio. Tuttavia, questa situazione emergenziale sottolinea la necessità di provvedimenti strutturali. È essenziale procedere con l’assunzione di personale dirigenziale, anche a tempo determinato, per risolvere il problema alla radice». A riferirlo è il dottor Giancarlo Totaro.

«È sorprendente che, nonostante la disponibilità di biologi qualificati (con 270 candidature al concorso regionale per sei posti), si continui a non cogliere l’opportunità di rinforzare l’organico. Inoltre, si potrebbe considerare l’assunzione di nuovi tecnici per supportare le attività del laboratorio. Senza un adeguato piano di assunzioni, si rischia di dover ricorrere a turnazioni che prevedono la “validazione a distanza” tra ospedali, con un unico dirigente responsabile per le urgenze di diverse strutture. Tale modello potrebbe compromettere gravemente l’efficienza e la sicurezza del servizio».