L’Amerigo Vespucci in bianco e nero: lo scatto di Stefano Leone

TERMOLI. Una splendida foto in bianco e nero che sottolinea tutta la bellezza della nave scuola “Amerigo Vespucci” durante il passaggio vicino alla costa termolese. L’evento domenica sei aprile, un momento che rimarrà indelebile nel tempo e che si è reso possibile grazie alla richiesta presentata dal Sindaco Nicola Balice alla Marina Militare italiana che ha subito acconsentito. Oggi l’artista Stefano Leone ha voluto omaggiare il Sindaco e l’amministrazione comunale con una foto che ricorda quel passaggio sotto costa. Il mare “increspato” e l’Amerigo Vespucci che in direzione sud saluta la città di Termoli dove in tanti si sono ritrovati al porto, in spiaggia e al borgo vecchio per ammirare tutta la sua bellezza. Una nave piena di storia, orgoglio del Paese in tutto il mondo. La fotografia è stata consegnata alla presenza del sindaco Nicola Balice e del vicesindaco e assessore alla cultura Michele Barile.

“Il sindaco Balice – ha detto Stefano Leone – con la sua richiesta alla Marina Militare ha ben interpretato il ruolo nel rapporto tra il mare e la vita. Penso sia stato un momento indimenticabile che rimarrà nel cuore e nel vento dei sentimenti di tutti i termolesi per esprimere anche un concetto che è un fondamento: l’Amerigo Vespucci che passa per Termoli salutata dai cittadini e la fotografia che da un lato cristallizza il momento. Dall’altro propone una interpretazione in divenire, cioè non un istante cristallizzato e fermo ma un istante in movimento per tutti coloro che l’hanno fotografata. Sono sicuro che ogni volta che i termolesi vorranno rivedere in foto quel passaggio riconosceranno un movimento che sottolinea la passione per il mare, per il vento e per Termoli”.

Il sindaco Nicola Balice ha ringraziato per l’omaggio l’artista Stefano Leone, “Ringrazio l’amico e artista eclettico Stefano Leone che con questa foto ci riporta indietro di qualche giorno. Ha fatto in modo che anche all’interno dell’Ente, quel giorno in cui l’Amerigo Vespucci si è inchinata davanti alla nostra città, resti sempre impresso. È un giorno particolare, un giorno in cui si ribadisce l’amore della nostra città per il mare e viceversa. Il passaggio vicinissimo alla nostra costa sottolinea quanta speranza questa città nutra nel mare e dobbiamo ripartire proprio da questo. Dall’elemento che ha creato prima il nostro borgo e la nostra comunità adesso. Grazie a Stefano Leone e grazie alla Marina Militare italiana che ha concesso questa opportunità”.

Vivi ringraziamenti, infine, anche dal vicesindaco e assessore alla Cultura Michele Barile, “Il passaggio dell’Amerigo Vespucci dinanzi alla nostra città è un qualcosa che rimarrà impresso nella mente di ogni cittadino termolese. È stato davvero un momento importante che ha degli autori, in primis il comandante dell’Amerigo Vespucci e il nostro Sindaco Nicola Balice che tanto si è speso affinché questo potesse accadere. Conserveremo questa foto di Stefano Leone con grande orgoglio all’interno del nostro Comune proprio a sottolineare l’importanza di quella giornata che ogni termolese e tutti coloro che amano il mare conserveranno all’interno del proprio cuore”.