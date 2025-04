Larino, la minoranza lancia l’allarme: “Fili elettrici scoperti vicino alla scuola”

LARINO. Dopo la segnalazione sulla tettoia della pensilina non ripristinata davanti alla scuola Rosano, la minoranza frentana torna a denunciare un altro problema di sicurezza pubblica. Stavolta, l’attenzione è puntata su alcuni fili elettrici scoperti che spuntano da un lampione situato sul marciapiede proprio accanto all’ingresso dell’istituto scolastico. A rilanciare l’allarme è il consigliere di minoranza Salvatore Faiella, che ha raccolto le preoccupazioni di diversi genitori.

“Durante l’ultima edizione del Carnevale larinese, il consigliere di minoranza del Comune frentano Salvatore Faiella aveva segnalato, attraverso una nota al sindaco Pino Puchetti e a tutti i membri della maggioranza, la presenza di fili elettrici che fuoriuscivano dai lampioni dell’illuminazione pubblica, pretendendo, e di fatto ottenendo, la rimozione degli impianti non a norma.

La segnalazione era partita da un gruppo di genitori preoccupati per l’incolumità dei tanti bambini che durante la manifestazione, e non solo, si sarebbero avvicendati nell’area interessata dal problema, per di più dopo due giorni di pioggia e con la pavimentazione bagnata.

Alla luce di questo, è d’obbligo sottolineare che per tutti gli altri eventi l’amministrazione Puchetti è stata sempre attenta, scrupolosa e dettagliata rispetto alle regole da far seguire per tutelare la pubblica sicurezza, quindi, appare strano che non abbia applicato lo stesso rigore al Carnevale, una manifestazione che fa capo al Comune e che, grazie all’impegno dei costruttori, tutti ragazzi che con passione danno continuità a una tradizione storica, ogni anno raggiunge numeri sempre più alti in quanto a presenze. Dunque, la sicurezza deve essere al primo posto.

Ad oggi, però, da un lampione posto sul marciapiede che conduce alla scuola Rosano, proprio nei pressi del cancello, spuntano ancora fili elettrici, probabilmente sfuggiti all’attenzione durante l’intervento di rimozione seguito alla prima segnalazione.

L’anomalia è stata comunicata, anche questa volta, al gruppo di opposizione da alcuni genitori che ogni giorno accompagnano i propri figli a scuola, ricordando che il marciapiede viene utilizzato anche da molte persone per raggiungere il vicino supermercato.

Memori dei tanti fatti di cronaca legati a situazioni simili, si chiede un intervento immediato che elimini il pericolo di qualche scarica elettrica dovuta a un contatto accidentale. Lo si chiede, ancora una volta, al sindaco Pino Puchetti e al resto della maggioranza.”