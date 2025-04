Lavori al viadotto Molise 2, si torna sulla bretella da lunedì 7 aprile: l’interruzione durerà un mese

GUARDIALFIERA. Chiusura temporanea della Statale 647 “Fondo Valle del Biferno” per lavori di sicurezza strutturale

Dal 7 aprile al 7 maggio 2025, la Strada Statale 647, conosciuta come “Fondo Valle del Biferno,” sarà temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 52+677 e il chilometro 48+600. L’annuncio arriva da un’ordinanza di Anas, che ha disposto il provvedimento per consentire interventi fondamentali di miglioramento sismico e ripristino strutturale del viadotto Molise II.

Un intervento necessario per la sicurezza e la viabilità futura

I lavori previsti includono il sollevamento dell’ultima campata del viadotto per installare nuovi giunti a pavimento e l’adeguamento della sede stradale, garantendo così una maggiore resistenza sismica della struttura. Inoltre, verranno effettuati interventi sui calcestruzzi per garantire la durabilità del viadotto.

Questi lavori sono essenziali per migliorare la sicurezza e la funzionalità della strada, sebbene comporteranno disagi temporanei per gli automobilisti. Durante il mese di chiusura, il traffico sarà deviato su una bretella provvisoria costruita ad hoc, che garantirà la continuità del traffico tra Termoli e Campobasso. È previsto un incremento dei tempi di percorrenza di circa 10 minuti, con un tragitto alternativo che richiederà complessivamente 12 minuti.

Gestione della deviazione e comunicazione agli utenti

Anas si impegna a fornire un sistema di segnaletica ben visibile e costantemente aggiornato, anche durante le ore notturne, per agevolare gli automobilisti. Gli enti competenti, tra cui le autorità locali e le forze dell’ordine, sono stati informati e collaboreranno per assicurare il corretto svolgimento dei lavori e la sicurezza stradale.

Un invito alla prudenza e alla pianificazione

Anas invita gli utenti a programmare i propri spostamenti con anticipo, tenendo conto del possibile aumento dei tempi di percorrenza, e a prestare attenzione alla segnaletica lungo il percorso. Il disagio temporaneo sarà ampiamente ripagato dal miglioramento delle condizioni strutturali della Statale 647 e dalla sicurezza che ne deriverà per tutti gli utenti della strada.