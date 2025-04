Le previsioni meteo della Pasquetta 2025 sulla costa molisana: tra nuvole e sprazzi di sole

TERMOLI. Domani, lunedì 21 aprile 2025, la costa molisana si prepara a una Pasquetta dal tempo variabile, tipico della primavera. Secondo le previsioni, la giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità irregolare, con possibilità di brevi rovesci nelle ore centrali. Tuttavia, non mancheranno momenti di sole, ideali per chi desidera trascorrere qualche ora all’aperto.

Le temperature saranno miti, con massime che si aggireranno intorno ai 18-20°C, rendendo l’atmosfera piacevole nonostante l’incertezza meteorologica. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da nord-est, e il mare si presenterà mosso, quindi attenzione per chi aveva in programma attività in acqua.

Per chi ha intenzione di organizzare un picnic o una gita fuori porta, con un po’ di pianificazione si può comunque godere di una giornata piacevole.

Che siate amanti delle passeggiate lungo la costa o delle tradizionali grigliate in compagnia, Pasquetta sulla costa molisana promette di essere un mix di natura e relax, con un pizzico di avventura meteorologica. Buona Pasquetta a tutti!