Libera Caccia Molise, è Marco Pace il nuovo presidente

GUGLIONESI. Giovedì scorso, 10 aprile, presso la sede sociale, si è svolta l’assemblea regionale elettiva della Libera Caccia Molise in cui è stato eletto all’unanimità, quale presidente regionale per il quadriennio 2025-2028, Luigi Marco Pace.

Luigi Marco Pace, conosciutissimo come Marco in tutto il Molise, da oltre 35 anni dipendente del Ministero dell’Interno, è anche dirigente nazionale di uno dei più importanti sindacati della Polizia di Stato ed è stato per due mandati componente della Commissione Esami per il rilascio del porto d’armi della Regione Molise.

Il neopresidente sarà affiancato dai consiglieri Lardieri Fernando – presidente provinciale di Campobasso, Ezio Maria Trotta – vicepresidente Reginale, Salvatore Mariani – presidente provinciale di Isernia e Leonardo Zullo; Revisori dei conti sono stati eletti: Mario Salvatorelli, Lucio Mucci e Achille Fiore.

Nell’assemblea, inoltre, sono stati nominati i nuovi delegati: Ezio Maria Trotta – delegato alla cinofilia per i cani da ferma, Giovanni D’Andrea – delegato alla cinofilia per i cani da seguita, Giuseppe Erra – delegato al tiro e Antonio Flamminio – delegato alla vigilanza venatoria.

Durante l’assemblea Pace ha voluto in primis ringraziare il suo predecessore, Ferdinando Chimisso, per l’encomiabile lavoro svolto nei due quadrienni precedenti, dopo di che ha illustrato il suo programma che, pur indirizzato nel solco della continuità, dovrà adattarsi alle nuove e delicate sfide che attendono il mondo venatorio (Parco del Matese, emergenza cinghiali, ecc.).

Al neoeletto presidente regionale ed ai suoi collaboratori i più cari auguri di buon lavoro da parte dei soci tutti.