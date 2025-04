«L’obbligo dell’etichetta all’origine per difendere il Made in Italy», la crociata di Coldiretti Molise

TERMOLI. Per difendere i veri prodotti made in Italy tutelando aziende e cittadini/consumatori bisogna tenere alta la guardia contro le frodi ed arrivare a più presto all’obbligo dell’etichetta d’origine su tutti gli alimenti in commercio. A sostenerlo è Coldiretti Molise nella Giornata nazionale del Made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per celebrare la creatività e l’eccellenza produttiva italiana, che ricorre oggi 15 aprile.

“Se la lotta alle frodi penalmente perseguibili e alle contaminazioni sono fondamentali per tutelare la salute dei consumatori – spiega Aniello Ascolese, direttore regionale di Coldiretti Molise – è altrettanto importante garantire anche la piena trasparenza su quanto si mette nel piatto, attraverso l’obbligo di indicare l’origine in etichetta su tutti gli alimenti in commercio”.

Per questo Coldiretti ha lanciato in Europa una proposta di legge, di iniziativa popolare, con l’obiettivo di raggiungere un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere così sia la salute dei cittadini che il reddito degli agricoltori. Tale misura renderebbe infatti obbligatoria l’origine degli ingredienti su tutti i prodotti alimentari venduti nell’Unione Europea.

“Solo approvando una legge ad hoc – prosegue Ascolese – sarà possibile porre fine all’inganno dei prodotti stranieri spacciati per tricolori, permesso dall’attuale norma del codice doganale sull’origine dei cibi che consente l’italianizzazione grazie alle ultime trasformazioni, anche minime, avvenute nel nostro Paese”.

La proposta di legge può essere sottoscritta in tutti i mercati contadini di Campagna Amica, come quelli di Campobasso ed Isernia (aperti rispettivamente il giovedì ed il sabato ed il martedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 14.30) come anche nelle sedi territoriali di Coldiretti, presenti in tutta la regione, o semplicemente collegandosi al sito Internet https://eci.ec.europa.eu/049/public/#/screen/home e seguire la semplice procedura indicata.

Una campagna, questa della petizione, sostenuta anche da “Tutto in etichetta” la prima serie podcast dedicata alla spesa degli italiani, promossa da Coldiretti e realizzata da Chora Media. Proprio domani, 16 aprile, sarà pubblicata la quarta puntata dedicata alla sostenibilità nella spesa e nel packaging, che svela i segreti su quali sono gli alimenti più sostenibili. Il nuovo capitolo, con la guida di Serena Ioppolo, segue quelli già pubblicati sui temi della provenienza, della sicurezza alimentare e della qualità, che possono essere ascoltati e scaricati sulle principali piattaforme di ascolto Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Youtube Music, oltre che sul sito di Coldiretti (www.coldiretti.it) e di choramedia. Il 23 aprile uscirà l’ultima puntata sul tema “È davvero tutto in etichetta?”.