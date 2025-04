L’omaggio della Chimisso a Papa Francesco: «Educare è un atto di amore, è dare vita»

TERMOLI. Con grande emozione e un profondo senso di rispetto, la dirigente scolastica Maria Chimisso rivolge un messaggio a tutte le scuole della regione Molise in occasione della scomparsa di Papa Francesco. La lettera è un tributo alla sua figura di guida spirituale e, soprattutto, di educatore, ricordando il suo impegno continuo per il dialogo, la solidarietà e l’educazione come strumenti fondamentali per la costruzione di una società più giusta e fraterna.

“Carissime e carissimi,

con profonda commozione ci uniamo al cordoglio del mondo intero per la scomparsa di Papa Francesco, una figura che ha saputo parlare al cuore di credenti e non credenti, portando avanti una visione dell’umanità fondata sulla giustizia, sulla solidarietà e sull’educazione come strumenti di pace e cambiamento. Nel momento solenne e fortemente simbolico dell’ultimo saluto al Pontefice, desidero rivolgermi a tutte le scuole della regione, ricordando Papa Francesco non solo come guida spirituale, ma come uomo del dialogo, della semplicità e dell’ascolto.

Le sue parole sul valore dell’istruzione, più volte rivolte ai giovani, agli insegnanti e al mondo della scuola, restano una traccia viva e luminosa per il nostro impegno quotidiano.

«Educare è un atto di amore, è dare vita», diceva Francesco. Una visione che riconosce nella scuola il luogo per eccellenza della crescita umana, culturale e civile. In un tempo segnato da divisioni e incertezze, il Papa ci ha richiamati con forza al “patto educativo globale”, un’alleanza tra famiglia, scuola e società, per “formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni, e ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna”.

La sua attenzione ai bambini, ai giovani e agli educatori è stata instancabile e ci ha ricordato che ogni studente è portatore di un sogno, e che la scuola ha il compito di custodirlo, accompagnarlo, farlo fiorire. Ci ha esortati a «non addomesticare i giovani, ma a educarli alla libertà», affinché possano essere protagonisti consapevoli del proprio tempo.

La scuola molisana, in tutte le sue componenti, rende omaggio a una figura che ha saputo parlare a tutti, senza retorica, con parole autentiche e gesti concreti. Lo ricordiamo come un educatore dell’umanità, che ha scelto la via dell’incontro e del rispetto, facendo della cultura del dialogo un orizzonte etico e pedagogico.

Invito ciascuna scuola della nostra regione, nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni, a dedicare un momento di riflessione su Papa Francesco, affinché la sua eredità culturale e morale possa continuare ad animare il nostro lavoro educativo e il cammino dei nostri studenti.

Con viva partecipazione, la dirigente titolare Maria Chimisso”.