Lutto nazionale per la scomparsa del Papa: le disposizioni della Prefettura

MOLISE. Si pubblica la nota della Prefettura che recita:

“Facendo seguito alla nota n. 28784 del 21.04.2025, si comunica che il Consiglio dei Ministri, per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, ha disposto dalla data di ieri martedì 22 aprile, sino a sabato 26 aprile 2025, giorno delle esequie, cinque giorni di lutto nazionale con prosecuzione dell’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.

In attuazione del lutto nazionale, tutte le manifestazioni pubbliche dovranno svolgersi in modo sobrio e consono alla circostanza. Nel giorno della celebrazione esequiale è raccomandato il differimento degli eventi sportivi e di intrattenimento. È stato disposto, inoltre, nel giorno della cerimonia esequiale, alle ore 10, un minuto di raccoglimento, in tutti gli uffici pubblici e nelle scuole di ogni ordine e grado, ove aperte, ovvero nel primo giorno di apertura dopo le esequie. L’invito è quello di rispettare le indicazioni contenute nella suddetta nota”.