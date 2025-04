Madonna a Lungo: pellegrinaggio al via dal Santuario mariano delle Grazie

TERMOLI. La comunità si prepara a vivere la tradizionale celebrazione del martedì di Pasqua, confermata nonostante il lutto per la morte di Papa Francesco. Un evento molto sentito, che ogni anno richiama numerosi fedeli e pellegrini. Sarà l’undicesimo pellegrinaggio con il quadro della Madonna, un momento toccante e ricco di spiritualità. Il pellegrinaggio quest’anno parte dal Santuario Madonna delle Grazie, con raduno previsto per le ore 6:30 del mattino del 22 aprile.

Quest’anno, l’esperienza sarà ancora più significativa perché ai partecipanti sarà data la possibilità di celebrare il “Giubileo della Speranza”. Durante il pellegrinaggio, sarà possibile vivere tutti i gesti stabiliti e necessari per ottenere le grazie giubilari. In questa speciale occasione, la Porta del Santuario sarà riconosciuta come “Porta Santa”, un momento davvero unico e carico di significato.

Nel corso della giornata si terranno diverse celebrazioni eucaristiche, ciascuna con un’intenzione particolare. 8: Messa per i pellegrini, presieduta dal vescovo Claudio Palumbo; 9.30: Messa in suffragio di tutti i defunti e degli “Amici del Santuario”; 11:30: Messa per le famiglie; 16:30: Messa per i bambini; 18: Messa Solenne di chiusura della festa; come gesto concreto di devozione e impegno, le offerte raccolte durante le celebrazioni saranno destinate al restauro del Quadro della Madonna, un simbolo tanto amato dai fedeli.

L’intera comunità è invitata a partecipare con fede e cuore aperto a questa giornata di preghiera, pellegrinaggio e celebrazione, rinnovando la propria devozione alla Madonna della Vittoria.