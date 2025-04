Manovra di bilancio 2025: al via l’iter in Regione

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo presidente, Roberto Di Pardo, si è riunita nella giornata di oggi la Prima Commissione permanente che ha iniziato l’esame dei documenti della Manovra di bilancio 2025.

Il presidente Di Pardo ha provveduto a nominare i relatori dei singoli provvedimenti: la consigliera Stefania Passarelli per il Bilancio di previsione pluriennale 2025-2027 del Consiglio regionale, presentato dall’Ufficio di Presidenza dell’Assise; mentre ha avocato a sé l’incarico per il Documento di economia e finanza regionale (Defr per il triennio 2025-2027, per la Proposta di legge regionale n. 64 concernente la “Legge di stabilità regionale anno 2025” e per la Proposta di legge regionale n. 65 concernente il “Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2025-2027”, tutte e tre di iniziativa della Giunta regionale.

Nell’ambito dell’attività istruttoria di loro competenza i Commissari hanno quindi audito il presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, e il direttore del Servizio competente, Gabriella Santoro, per il bilancio dell’Assemblea; per tutti gli altri atti presentati dall’Esecutivo, invece, sono stati ascoltati: l’assessore regionale al Bilancio, Gianluca Cefaratti, e i rappresentati degli enti sub regionali, delle società partecipate e delle Comunità montane.

Le audizioni programmate per la valutazione dei quattro provvedimenti della Manovra continueranno nella seduta di domani dell’organo consiliare.