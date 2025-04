Martedì di Pasqua: pellegrini alla Madonna a Lungo

TERMOLI. Un pellegrinaggio della Madonna a Lungo caduto all’indomani della morte di Papa Francesco ha reso la ricorrenza del martedì di Pasqua, nella tradizionale festa della Madonna della Vittoria, ancora più partecipata e significativa.

Oltretutto, ha segnato anche il debutto in questa celebrazione del vescovo Claudio Palumbo.

Un pellegrinaggio partito alle 6.30, ma non da piazza Duomo, il corteo si è radunato e mosso dal Santuario della Madonna delle Grazie, con il quadro della Madonna della Vittoria che ha raggiunto l’altro Santuario, al confine tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni.

Alle 8, poco dopo l’arrivo, prima Messa per i pellegrini, presieduta dal vescovo Claudio Palumbo; alle 9.30: Messa in suffragio di tutti i defunti e degli “Amici del Santuario”; alle 11:30: Messa per le famiglie; 16:30: Messa per i bambini; 18: Messa Solenne di chiusura della festa; come gesto concreto di devozione e impegno, le offerte raccolte durante le celebrazioni saranno destinate al restauro del Quadro della Madonna, un simbolo tanto amato dai fedeli.