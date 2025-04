Meloni: «Forse dovremo ragionare di sospendere le norme sul Green Deal in tema di automotive»

TERMOLI. Anche contenuti di carattere politico di grande attualità, nella visita del premier Giorgia Meloni a Ortona, di cui stamani abbiamo dato notizia dell’approdo della nave scuola Amerigo Vespucci, guidata dal pilota Stefano Marinucci.

Grande entusiasmo e emozione hanno pervaso la città di Ortona, che ha accolto per la prima volta nella sua storia la nave scuola Amerigo Vespucci, un autentico gioiello della Marina Militare Italiana e orgoglio nazionale. Considerata una delle imbarcazioni più belle al mondo, la Vespucci è protagonista di un tour Mediterraneo che sta conquistando l’ammirazione internazionale.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha sottolineato l’importanza di questo evento dichiarando: “Oggi Ortona entra a far parte a pieno titolo con tutto l’Abruzzo di questo circuito mondiale, di questo rientro a casa della nave Amerigo Vespucci.” Marsilio ha inoltre evidenziato come questa sia una tappa storica: “È la prima volta nella sua storia che la nave attracca in un porto abruzzese grazie al lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Per questo voglio fare i complimenti alla capitaneria di porto e a tutti gli ufficiali che hanno garantito anche risultato”.

A nobilitare ulteriormente l’evento è stata la presenza della premier Giorgia Meloni, definita dal presidente “la ciliegina sulla torta.” Durante la visita, Meloni ha affrontato temi europei cruciali, dichiarando: “In questo momento possiamo fare intanto alcune cose a livello europeo che sono importanti. Forse dovremo ragionare di sospendere le norme sul Green Deal in tema di automotive, settore colpito dai dazi.”

La premier ha inoltre invitato alla riflessione sull’energia e le riforme necessarie per il futuro: “C’è una materia energetica che è fondamentale. Bisogna accelerare sulla riforma del mercato elettrico. Sull’energia forse bisogna essere un po’ più decisi e coraggiosi.”

L’Amerigo Vespucci, con il suo fascino senza tempo, non solo arricchisce la storia e la cultura dell’Abruzzo, ma offre anche un’occasione di riflessione su questioni fondamentali per l’Europa e il suo futuro.