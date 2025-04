Mensa ospedaliera, «Su San Timoteo e Vietri troppe criticità»

TERMOLI-LARINO. Le Organizzazioni Sindacali Fisascat Cisl Abruzzo-Molise nella persona del segretario Stefano Murazzo e Filcams Cgil Molise nella persona della segretaria Cinzia Bonetto esprimono profonda preoccupazione per la situazione che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori in appalto Asrem per il servizio di refezione Ospedaliera dei nosocomi “San Timoteo” di Termoli e “Vietri” di Larino.

«Ebbene, ormai da tempo denunciamo, alle società appaltatrici del servizio e all’appaltatore Asrem le difficoltà che le maestranze incontrano quotidianamente nell’espletamento dell’attività lavorativa, difficoltà derivanti in primo luogo dalla obsolescenza delle attrezzature di lavoro come ad esempio lavastoviglie rotte, forno e affettatrice mal funzionanti, piastre per cottura non funzionante fino ad arrivare alle pentole senza manici, ecc.

Come si può facilmente comprendere, tale situazione grava e mina la sicurezza sul luogo di lavoro. È utile ricordare che la sicurezza sul lavoro è quella condizione in cui vengono adottate tutte le misure necessarie ad evitare che i lavoratori, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, possano essere vittime di incidenti. Per sicurezza del lavoro si intende quindi l’obiettivo che deve essere perseguito in un ambiente di lavoro per proteggere i propri dipendenti da infortuni o malattie professionali, creando un luogo e un insieme di condizioni che devono proteggere in ogni caso anche coloro che, occasionalmente, si trovano all’interno dello stesso. La sicurezza sul lavoro si regge su determinati principi guida che emergono dal Testo Unico n. 81/2008. Il soggetto che, ai sensi dell’art. 2087 c.c. è tenuto a tutelare le condizioni dei lavoratori è il datore di lavoro. In base a detta norma infatti “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Alla precarietà della situazione operativa si aggiunge anche quella economica, infatti, a molte lavoratrici addette alla distribuzione viene applicato il contratto nazionale del multiservizio, con un livello di inquadramento errato, a fronte del contratto della ristorazione collettiva determinando dumping salariale.

Nonostante le difficoltà le lavoratrici e i lavoratori, cuochi e addette alla distribuzione, consapevoli dell’importanza del loro lavoro continuano ad espletare la propria attività con spirito di abnegazione e rispetto nei confronti dei degenti e fruitori della mensa.

La Fisascat Cisl e la Filcams Cgil continueranno a far sentire la voce delle lavoratrici e dei lavoratori e a difenderne i sacrosanti diritti».