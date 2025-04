Mensa scolastica: al via da oggi il nuovo menù

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino comunica che da oggi entrerà in vigore il nuovo menù scolastico per tutte le scuole dell’Infanzia e Primarie sia statali che comunali. Il nuovo menù, sottolinea l’assessore Vaino sono il frutto del lavoro condiviso e svolto in questi mesi dal nuovo Comitato Mensa che si è costituito il 31 ottobre scorso. Durante le sedute che si sono susseguite si è cercato di andare incontro a tutte le esigenze che sono state segnalate dai rappresentanti delle scuole seguendo anche le indicazioni dell’Asrem e dell’azienda appaltatrice del servizio.

“Siamo soddisfatti – ha concluso l’assessore Mariella Vaino – di aver tenuto conto delle esigenze di tutte le parti in causa. L’unico obiettivo di questi mesi di lavoro è stata proprio la rimodulazione del menù estivo ed invernale che entra in vigore da oggi. Siamo tuttavia sempre disponibili a discutere di eventuali problematiche che si dovessero evidenziare prossimamente. Un ringraziamento lo rivolgo ai consiglieri comunali che fanno parte del Comitato Mensa, alle scuole, ai rappresentanti dei genitori, all’Asrem e Cir Food che, tutti insieme, hanno perseguito un unico fine per la popolazione scolastica che usufruisce del servizio mensa”.