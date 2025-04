Mercoledì Santo: la Messa Crismale nella chiesa di San Francesco a Termoli

TERMOLI. Entrano nel vivo gli appuntamenti della Settimana Santa. Domani, mercoledì 16 aprile 2025, alle 18.30, nella chiesa di San Francesco di Assisi a Termoli, il vescovo, monsignor Claudio Palumbo, presiederà la concelebrazione eucaristica con il rito della consacrazione del Sacro crisma e la benedizione degli oli per i catecumeni e per gli infermi. In questa occasione tutti i presbiteri rinnoveranno le promesse sacerdotali.

In seguito, il Vescovo consegnerà ai parroci e ai cappellani degli ospedali e dell’Hospice “Madre Teresa di Calcutta” di Larino gli oli che saranno presentati alle comunità nella Messa in “Coena Domini” del Giovedì Santo.

Tutta la diocesi si avvicina così alla Celebrazione della Pasqua che ha nel Triduo Pasquale il suo culmine.

La Messa Crismale, come recita il Pontificale romano riformato “è quasi epifania della Chiesa, corpo di Cristo organicamente strutturato che nei vari ministeri e carismi esprime per la grazia dello Spirito, i doni nuziali del Cristo alla sua sposa pellegrina nel mondo”.

La nuova fisionomia, attribuita dalla riforma post-conciliare alla messa crismale, rende ancor più evidente il clima di una vera festa del sacerdozio ministeriale all’interno di tutto il popolo sacerdotale e orienta l’attenzione verso il Cristo, il cui nome significa «consacrato per mezzo dell’unzione».