Minoranza critica a Larino: “Abbassare l’Imu sarebbe stato necessario e possibile”

LARINO. Minoranza critica a Larino sulle leva tributaria locale.

I consiglieri di minoranza hanno chiesto all’amministrazione Puchetti, a più riprese, durante i vari Consigli comunali, di rivedere le aliquote Imu, e soprattutto di eliminare quella sui fabbricati rurali strumentali, come stabilito anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n° 23386/ 24 agosto 2021, in cui si afferma che “ai fini dell’esenzione Imu per i fabbricati rurali è sufficiente la sola risultante catastale del requisito di ruralità dell’immobile strumentale all’attività agricola”, riferendosi a tutti quei fabbricati utilizzati per la custodia di macchinari, attrezzi, prodotti per l’agricoltura, piante, scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento, ecc.

A queste proposte, in prima battuta, la maggioranza aveva mostrato un’apertura invitando a discutere l’argomento in apposita commissione, per poi giungere alla conclusione che non si poteva dare seguito alle richieste perché la riduzione di quelle entrate comunali non avrebbe permesso il mantenimento degli equilibri di bilancio e quello degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati dal Comune alla collettività.

Non entrando, per il momento, nel merito della quantità e della qualità dei servizi erogati, è giusto ricordare che il Comune di Larino, nell’ultimo bilancio di previsione, ha previsto complessivamente entrate per oltre 15 milioni di euro, il che vuol dire che trovare la soluzione per l’abbassamento dell’Imu, o quantomeno eliminare quella sui fabbricati rurali strumentali, sarebbe stato possibile, tanto più se si pensa che tale manovra avrebbe dato un po’ di respiro agli imprenditori agricoli in un momento estremamente difficile per il settore.

La minoranza ce l’ha messa tutta, anche offrendo soluzioni relative alla riduzione delle spese eccessive, ma la maggioranza di palazzo Ducale ha ritenuto di confermare le aliquote Imu. Coerentemente con quanto detto, il gruppo di opposizione ritornerà presto sull’argomento spese, mettendo in evidenza, nei prossimi articoli, tutti gli sperperi e le inefficienze dell’amministrazione Puchetti.