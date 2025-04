Molise Film Commission, Licursi (Uilt): “Progetto fondamentale”

CAMPOBASSO. “L’obiettivo dell’istituzione di una ‘Molise Film Commission’ è quello di dare finalmente voce a chi, tra mille difficoltà e diffidenze, da anni è impegnato in un lavoro appassionante di valorizzazione e promozione del territorio. Per questo motivo, come Uilt Molise, non solo riconosciamo il valore dell’azione dell’assessorato regionale al Turismo e alla Cultura ma ne auspichiamo la realizzazione concreta attraverso il passaggio e la necessaria approvazione in Consiglio Regionale.”

È quanto dichiara in una nota il Presidente della Uilt Molise – Unione Italiana Libero Teatro – Nicolangelo Licursi.

“Sono anni – spiega – che la nostra associazione promuove il territorio attraverso il teatro, il nostro Festival Jamme Bbelle ha calcato e sta calcando i palcoscenici in tanti comuni della regione. Tramite la forza e la bellezza del teatro continuiamo a dare forza al nostro Molise. Sapere che finalmente il progetto di una ‘Film Commission‘ potrebbe trovare concretezza non può che incontrare il nostro totale sostegno. Non ci interessano le polemiche e le questioni che nulla hanno a che vedere con il bene del Molise, crediamo invece che il percorso intrapreso dal Delegato regionale Fabio Cofelice dia finalmente il giusto segnale per una politica e una attività amministrativa che si occupi dei reali bisogni del territorio.”

“Siamo convinti che il teatro, la cinematografia, il comparto audiovisivo e in generale l’arte in tutte le sue forme possano costituire un trampolino di lancio unico per la nostra terra. Bloccare un processo del genere significherebbe deludere le aspettative di moltissimi, da sempre impegnati nel settore con enormi e mai riconosciuti sacrifici. Sarebbe un errore storico e imperdonabile- conclude Licursi – di cui qualcuno dovrebbe poi rispondere e non solo agli addetti ai lavori ma a tutti i molisani.”